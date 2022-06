Stiri pe aceeasi tema

Numarul autoturismelor produse in Romania a crescut cu 12,73% in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2021, pana la un volum de 216.105 unitati, arata datele Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate vineri.

In timp ce ne face gaura in portofele, inflația persistenta ii sperie și pe investitori, aceștia temandu-se de o majorare mai dura a dobanzii de referința de catre Fed-ul american la ședința sa de mȃine și de inceputul unei recesiuni. Rezultatul a fost ca S&P 500 a ajuns la o corecție de peste 20% in…

Avionul privat care a patruns in mod neautorizat miercuri dupa-amiaza in Ungaria, Romania si Serbia a aterizat in Bulgaria, pe o pista neutilizata, iar autoritatile bulgare incearca sa afle cui apartine si sa clarifice situatia. Primele imagini cu aeronava au fost facute publice.

- Dacia și Ford au avut la uzinele din Romania o producție cumulata de 176.000 de mașini, cu 13% mai mare decat anul trecut și cu peste 40% mai mare decat in primele patru luni din 2020, arata datele ACAROM.

Productia de energie hidroelectrica, eoliana si fotovoltaica in acest an este estimata la 2,295 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,6% comparativ cu 2021, conform prognozelor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, informeaza Agerpres.

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

Dacia si Ford au produs in primele trei luni ale acestui an peste 136.000 de masini, in urcare cu 16% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM).

Planul Național de Redresare și Reziliența reprezinta un astfel de instrument care trebuie valorificat la maximum, afirma Klaus Iohannis, in mesajul transmis in cadrul Adunarii Generale a Asociației Orașelor din Romania.