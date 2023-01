Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ani de zile problema solului a fost neglijata In Romania, problema numarul 1 a solului este ph-ul, a declarat marti Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”. El spune ca Uniunea Europeana a neglijat ani de zile problema…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca pentru fermierii mici și mijlocii din Romania sunt vremuri dificile, cu multe lipsuri și cu perspective reduse de redresare. Este doar inceputul lunii decembrie, iar in rețele de magazine rar se mai gasesc produse agricole de la fermierii romani.…

- Data: 6 decembrie 2022 Peste 55% progres fizic de execuție a lucrarilor din cadrul contractului CL-7 – „EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ȘI SISTEM DE CANALIZARE

- Agricultura romamneasca are nevoie de procesare pentru a nu mai aexporta materie prima, avertizeaza Daniel Botanoiu, președintele Asociației Fermierilor din Romania, la Conferința Naționala “Soluții de finanțare pentru agricultura /Siguranța alimentara și

- In vremuri tulburi pentru Romania, in vremuri in care tradarea semenilor și valorilor sunt prezente la tot pasul, vulturul UNPR iși inalța iarași aripile catre cer. Catre cerul curat de pe stindardul Romaniei, catre cerul neumbrit de batalii politice. Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei revine…

- ”Siguranța și incredere”: O mașina a Poliției a accidentat un biciclist langa o trecere de pietoni, iar incidentul se dorește a fi mușamalizat. Avem imagini halucinante, surprinse de o camera video din apropiere, unde se vede clar cum mașina Poliției il lovește și il accidenteaza pe biciclist, iar apoi…

