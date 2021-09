Președintele Argentinei a anunțat un nou guvern pentru depășirea crizei politice Presedintele argentinian Alberto Fernandez a anuntat vineri un nou guvern, în scopul deblocarii unei crize politice provocate de un regres electoral al majoritatii sale si care a degenerat într-o confruntare deschisa cu vicepresedinta sa, Cristina Kirchner, relateaza AFP citata de Agerpres.



Executivul a traversat momentul de vârf al crizei în aceasta saptamâna, dupa alegerile primare legislative de duminica trecuta, în urma carora coalitia la putere Frente de Todos (peronista de centru-stânga) nu a obtinut decât 31% din voturi la nivel national.



Creat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a transmit ca actualele evoluții politice din Romania au dus la pierderea increderii companiilor germane in implementarea reformelor „Capacitatea de reforma și, prin urmare, configurarea condițiilor cadru ale viitoarelor politici economice in…

- Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion (USR-PLUS), susține ca o vina egala in actuala criza politica o poarta și președintele țarii, impreuna cu premierul. „Alaturi de Florin Cițu, președintele Iohannis poarta principala raspundere pentru aceasta criza. In loc sa aplaneze conflictul, a turnat gaz…

- Social-democratii vor ca venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire sa fie de 1149lei/persoana in cazul familiei sa de 2053 lei in cazul persoanei singure, proiectul Executivului stabilind acest plafon la 810 lei/persoana in cazul familiei si la 1445 lei in cazul persoanei…

- Ieri dimineata, cand se ingana ziua cu noaptea, ghici cine se indrepta spre aeroport, stimati telespectatori? Da, ati ghicit, era dom" premare in persoana. Nu, nu, nu era in drum spre vreo Brazilie, vreun Madagascar sau alt stat cu care nu avem acord de extradare, nu, nu… Omul cica s-a imbarcat efectiv…

- Intreprinderile mici si mijlocii din Romania se confrunta cu probleme serioase in ceea ce priveste finantarea activitatii curente si este nevoie de extinderea sferei obligatiilor principale si prelungirea termenelor de scadenta pentru aceasta masura pana la finalul anului 2021, sustin reprezentantii…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat au aparut in urma cu o zi, iar anul acesta o alta artista de la noi a avut de traversat un prag important in viața. Bibi a susținut examenul maturitații și e foarte fericita pentru notele obținute, insa ar fi vrut sa faca contestație la o materie.

- Sociologul Marius Pieleanu, fondatorului institutului de sondare Curs-Avangarde, considera ca o discuție care ar merita sa fie facuta in spațiul public ar trebui sa se refere și la PNL post – alegeri interne. In opinia sa, Ludovic Orban s-ar bucura de suficienta susținere cat sa faca o grupare noua…

- Republicanii iși pun, din nou, speranțele in fostul președinte al SUA, Donald Trump. In contextul in care interesele democraților din Senat și Camera, pe fondul alegerilor intermediare din 2022, vor fi dificil de aparat, republicanii considera ca Trump ii poate ajuta sa caștige Congresul. Prioritatea…