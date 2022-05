Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata chestionarul pentru curierii care aduc pachetele achitate ramburs. “Comertul in Romania si-a modificat modul in care se desfasoara. Tot mai multa lume cumpara in sistemul online. Fiecare dintre noi am cumparat cel putin o data de pe net, sa folosim asa, o expresie clasica. In analizele de risc pe care le fac colegii nostri de la Inspectia Fiscala, am constatat ca, din pacate, de multe ori un expeditor livreaza foarte multe produse si culmea, cand cautam acel expeditor, constatam ca nu exista sau exista dar…