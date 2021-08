Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca misiunea militara a țarii sale in Afganistan “va fi incheiata la 31” august. Joe Biden a dat asigurari ca “obiectivele” in lupta contra amenintarii teroriste au fost “atinse” pe acest front. Statele Unite nu au intervenit in Afganistan in urma cu 20 de…

- Presedintele american Joe Biden l-a indemnat pe premierul britanic Boris Johnson sa se asigure ca procesul de pace din Irlanda de Nord este protejat pe fondul disputei cu Bruxellesul privind acordurile comerciale post-Brexit, a dezvaluit Casa Alba, informeaza luni DPA. Consilierul american…

- Presedintele american Joseph Biden a declarat joi seara, dupa intrevederea cu premierul britanic Boris Johnson, ca au reafirmat "relatia speciala" dintre Statele Unite si Marea Britanie, subliniind ca va fi intensificata cooperarea bilaterala pentru abordarea noilor provocari de pe plan mondial. La…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, va incepe, miercuri, primul sau tur de vizite in strainatate, de cand și-a preluat mandatul la Casa Alba. Președintele american va avea o saptamana plina – cu vizite in Marea Britanie, discuții cu Boris Johnson și cu Regina, primele sale summit-uri…

- Premierul britanic Boris Johnson si logodnica sa, Carrie Symonds, au trimis invitatii de nunta familiei si prietenilor pentru data de 30 iulie 2022, a informat duminica The Sun, relateaza Reuters. Detaliile despre locatia in care va avea loc nunta raman un secret bine pazit, potrivit publicatiei…

