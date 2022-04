Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile reprezinta cea mai recenta decizie a administratiei americane de a pedepsi cele doua tari pentru invazia din Ucraina – si prima data cand sanctiunile ca raspuns la razboi au venit de la Capitol Hill. Citește și De ce sa facem educatie financiara copiilor? Un proiect de lege suspenda relatiile…

- Președintele american Joe Biden a ținut sambata seara, la Varșovia, probabil cel mai important discurs al mandatului sau de pana acum, in care a reafirmat unitatea NATO in fața agresiunii ruse din Ucraina și, invocand caderea Cortinei de Fier, a spus ca acesta este testul generației actuale pentru a…

- Presedintele american Joe Biden va dezvalui noi sanctiuni pentru politicienii si oligarhii rusi la summitul de joi al liderilor NATO de la Bruxelles, potrivit consilierului american pentru probleme de securitate nationala, Jake Sullivan. Oficialul american a mai precizat ca Biden va discuta cu liderii…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Președintele american Joe Biden a spus ca președintele rus Vladimir Putin nu va avea niciodata succes in cucerirea intregii Ucraine. „Putin pare determinat sa continue pe calea sa criminala indiferent de costuri. El a facut deja ca doua milioane de ucraineni sa fie refugiați. Rusia ar putea sa continue…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial. “Exista doua optiuni: Incepe al Treilea Razboi Mondial, adica fizic sa intri in razboi cu Rusia, sau te asiguri ca tara care actioneaza impotriva dreptului…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Rusia a acuzat țarile și presa din Occident ca duc o „campanie de dezinformare pe scara larga” cu privire la o posibila invazie rusa in Ucraina, pentru a distrage atenția de la „propriile acțiuni agresive”. Declarația Ministerului rus de Externe vine cu doar cateva ore inainte de o convorbire…