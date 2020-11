Stiri pe aceeasi tema

- Abdelmadjid Tebboune, presedintele Algeriei, este infectat cu coronavirus. Anuntul a fost facut astazi de presedintia algeriana printr-un comunicat preluat de AFP, potrvit Agerpres. Tebboune, in varsta de 74 de ani, este spitalizat de cateva zile in Germania, unde „continua sa beneficieze de tratament…

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune, in varsta de 74 de ani, a fost transferat miercuri seara in Germania pentru ''examene medicale aprofundate'', a declarat presedintia dupa anuntarea unor cazuri suspecte de infectare cu noul coronavirus in anturajul sefului statului, relateaza…

- Antrenorul lotului national feminin de tenis de masa al Romaniei, Viorel Filimon, este internat la ATI, la aceasta ora, in Spitalul Municipal Constanta, fiind infectat cu virusul Covid-19.Citește și: SFIDATOR In plina pandemie, un medic a fost prins cand lua mita: a fost retinut pentru 24…

- Peste 6.500 infectari si 10 decese numai vineri, cu un raport de 494,9 de cazuri la 100.000 de locuitori. De doua ori mai mare decat in ​​Italia si in Austria, de cinci ori mai mare decat in ​​Germania. Elvetia este pe cale sa fie coplesita de varful pandemiei si incepe sa ia masuri. Documentul intocmit…

- Președintele Bulgariei a intrat in contact cu un oficial infectat cu noul coronavirus. Rumen Radev (57 de ani), in autoizolare dupa ce a intrat in contact la sfarsitul saptamanii trecute cu un inalt oficial militar testat ulterior pozitiv la COVID-19, informeaza Agerpres .Radev asteapta rezultatul testului…

- "In cursul noptii de 16 octombrie, in jurul orei 2,00, un barbat in varsta de 73 de ani, confirmat pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, internat in cadrul unei unitati sanitare din Sibiu, s-a aruncat pe fereastra salonului situat la etajul I. Acesta a fost internat de urgenta pe sectia ATI, in stare…

- Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut, confirmat pozitiv cu COVID-19 si internat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca, a fost externat joi seara. IPS Andrei, in prezent Mitropolit al Clujului, a fost multa vreme arhiepiscop de Alba Iulia (1998-2011). Mitropolitul Clujului, Andrei…

- Transferul internationalului grec Dimitris Limnios de la PAOK Salonic la FC Koln a fost amanat dupa ce directorul sportiv al clubului german, Horst Heldt, a confirmat informatiile din presa, potrivit carora fotbalistul a fost infectat cu Covid-19, transmite DPA potrivit Agerpres. Limnios ar fi trebuit…