Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lupta extrem de stransa, Dacian Ciolos a reusit sa obtina mai multe voturi decat contracandidatul sau, Dan Barna, devenind astfel primul presedinte al USR PLUS. Doar 695 de voturi a fost diferenta dintre cei doi. Ciolos a obtinut 50,9% din voturi, in al doilea tur de scrutin. A fost nevoie de…

- In aceasta seara se va anunța cine va fi președintele USR PLUS, dupa incheierea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne. Dupa primul tur, incheiat pe 23 septembrie, au ramas in competitie copresedintii Dan Barna și Dacian Ciolos ultimul avand un avans de doua procente. La primul tur…

- Dacian Ciolos a precizat ca in cazul in care va castiga presedintia USR PLUS, atunci isi va depune mandatul in 2023, chiar inainte de alegerile din 2024, deoarece este important sa fie facuta o evaluare a activitatii partidului de pana atunci, iar conducerea formatiunii sa fie validata din nou prin…

- Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos spune ca nu se aștepta sa câștige primul tur al alegerilor interne din partid, în fața lui Dan Barna, iar daca va câstiga presedintia partidului îsi va depune mandatul în 2023, precizând ca va sustine un amendament la statut pentru…

- „Suntem inca in campanie interna. Dupa acest prim tur, știți rezultatele. Jocul e deschis, orice se poate intampla. E un rezultat strans. Eu, personal, am fost placut surprins mobilizarea colegilor pentru a participa la vot.„Eu nu candidez pentru PLUS, eu am cautat sa fac proiecte pentru toți. Sper…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca in motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in viitoarea sesiune parlamentara vor fi abordate doua "laturi": trecutul primului ministru care a fost arestat in Statele Unite si aspecte economice si care tin de domeniul sanitar. El sustine ca poarta discutii…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. Spune ca a decis sa candideze pentru ca simt, ca liberal de 30 de ani, ca este...

- Chindia s-ar putea muta pe noua arena „Eugen Popescu” din Targoviște in returul campionatului, dupa cum anunța președintele clubului, Marcel Ghergu. Dupa ce lucrarile de la stadionul dambovițenilor au intarziat nejustificat de mult in ultimul an, președintele Chindiei Marcel Ghergu anunța ca la stadion…