Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop a comentat pe Facebook incidentul provocat de arbitrul Sebastian Colțescu – un caz care a facut deja inconjurul planetei. Pop este de parere – ”ca om”, precizeaza el, și nu ca președinte al Academiei – ca, in limba romana, ”negru” exprima in primul rand…

- Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, il apara pe Sebastian Colțescu, antrenorul roman implicat in cel mai mare scandal rasist al momentului. ”In engleza se foloseste inca oficial cuvantul „black” pentru a denumi un „african american”, nu ar trebui sa fim nici noi (romanii) si nici altii…

- Cuvantul „negru” exprima in primul rand o culoare și abia apoi o rasa, scrie președintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, pe pagina sa de Facebook. Postarea vine in contextual scandalului in care este implicat arbitrul Sebastian Coltescu, relateaza Hotnews.”Deocamdata,in romanește sunt socotite…

- Fostul arbitru Cristian Balaj, in prezent presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca Sebastian Coltescu a gresit folosind o expresie nefericita care a dus la suspendarea partidei Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir din Liga Campionilor, dar s-a intrebat…

- Sociologul Bogdan Voicu, de la Academia Romana, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre scandalul fara precedent din Liga Campionilor generat de arbitrul Sebastian Colțescu, dupa ce l-a indicat folosind expresia „ala negru” pe Pierre Webo, antrenorul secund al echipei Istanbul Bașakșehir,…

- Presa din Turcia a scris, miercuri, in detaliu despre incidentul care a dus la oprirea meciului Paris Saint-Germain – Istanbul BB, mentionand ca Sebastian Coltescu ar urma sa fie pedepsit dur pentru rasism si ca justificarea arbitrului roman pentru cuvantul folosit este „rusinoasa”.„Aparare rusinoasa…