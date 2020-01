Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat in cadrul intrunirii Asociației Aeroporturilor din Romania, de astazi, din Poiana Brașov ca municipalitata va susține realizarea Aeroportului de la Ghimbav. Edilul a spus ca realizarea terminalului va contribui și la organizarea de evenimente in cadrul…

- Prima intrunire din acest an a Asociației Aeroporturilor din Romania are loc astazi, in Poiana Brașov. Conferința de presa a evenimentului este prezidata de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea. The post IN DIRECT Intrunirea Asociației Aeroporturilor din Romania appeared first…

- Presedintele a declarat ca Romania nu a fost afectata in mod direct, referindu-se in primul rand la siguranta cetatenilor si a militarilor aflati in regiune. Iohannis a subliniat ca Romania se coordoneaza permanent la nivelul NATO si UE. Salutand declaratia facuta miercuri de presedintele Donald Trump…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a participat duminica, alaturi de premier și președintele Romaniei, la Templul Coral din Capitala, la ceremonia de Hanuka, organizata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania. „Am participat astazi cu bucurie la…

- Hidroelectrica a semnat contractul pentru modernizarea Stației Electrice de 110 KV aparținand CHE Bradișor, parte a amenajarii hidroenergetice Lotru. Lucrarea, in valoare de de 5.372.281,15 lei fara TVA presupune prestarea de servicii de reparații și instalarea de echipamente și a fost atribuita societații…

- "Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara este un centru medical modern, performant, dezvoltat cu sprijinul Guvernului PSD. Astazi am discutat cu medicii de aici despre situația sistemului de sanatate din țara noastra, precum și despre evoluțiile din ultimii ani. Creșterea salariilor personalului…

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania, crestere de 7% in 2019 Foto: Arhiva. Traficul de pasageri pe aeroporturile din România a înregistrat în acest an o crestere de 7%, ceea ce înseamna aproximativ 22 de milioane de calatori. Datele au fost prezentate la…

- Statele Unite ale Americii, deși reprezinta in investitor de la care ne-am aștepta mai mult, sunt prezente in Romania, deși nu sunt atat de vocale cum ne-am dori, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban, luni, la o conferința de profil, potrivit Mediafax.“Relația cu Statele Unite ale Americii…