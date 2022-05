Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Președintele Ungariei a fost surprins in timp ce alerga pe malul lacului Chios, din Cluj-Napoca.”Un inceput de zi activ in Kolozsvar”, a scris Novak Katalin, pe Facebook. Președintele Ungariei va participa vineri și sambata la o serie de evenimente in Alba Iulia, intre care se numara vernisajul ”400…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a aterizat joi la Cluj-Napoca, pentru a participa in acest weekend la un evenimnet cultural de la Alba Iulia. Novak va participa sambata, 21 mai, la dezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen in centrul istoric din Alba Iulia. Vineri dimineața președintele Ungariei…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, face prima vizita intr-o țara straina și a ales ca destinație chiar Romania. Novak a aterizat, joi, la Cluj-Napoca și se pare ca va participa la ceremonia la care Istvan Beke si Zoltan Szocs, cei doi secui condamnati pentru terorism, dupa ce au fost acuzati ca…

- Din 8 martie, Romania nu va mai avea nicio restricție in privința pandemiei. Masca devine doar un simplu accesoriu și poate fi purtata in continuare de cine dorește. „Nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alerta instituita in Romania. Ministerul Sanatații este cel care urmeaza sa gestioneze…