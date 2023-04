Stiri pe aceeasi tema

- La 36 de ani si 178 de zile, atacantul Olivier Giroud a devenit cel mai in varsta jucator de camp titularizat in nationala Frantei intr-o competitie oficiala.Giroud este titular in echipa Frantei care joaca impotriva Irlandei la Dublin, in grupa B de calificare la Euro-2024, scrie news.ro. Fii…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, va calatori saptamana viitoare in Guatemala si Belize, oprindu-se de doua ori in Statele Unite, a anuntat marti ministerul de externe al insulei, citat de Agerpres.Tsai Ing-wen va pleca pentru zece zile cu incepere de la 29 martie, facand escala la New York si…

- Doua persoane au murit si opt au fost ranite intr-o busculada survenita dupa un concert al rapperitei GloRilla la Rochester, in statul american New York, informeaza marti site-ul BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Tesla a concediat zeci de angajati din departamentul sau Autopilot, al uzinei sale din Buffalo, din New York, la o zi dupa ce muncitorii au lansat o campanie pentru formarea unui sindicat, potrivit unei plangeri depuse la o agentie guvernamentala, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Un tricou purtat de basctebalistul LeBron James in finala NBA din 2013 s-a vandut, vineri, cu 3,7 milioane de dolari la o licitatie la New York, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut luni prima discutie telefonica cu noul sau omolog chinez Qin Gang, care a preluat pe 31 decembrie conducerea diplomatiei de la Beijing, a anuntat MAE rus, potrivit agentiei EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sportiva Andreea Grecu a avut o evolutie buna la intrecerea din circuitul Cupei Mondiale de monobob, dupa ce a fost aproape de podium la Winterberg, in Germania, unde au fost la start cele mai bune sportive din lume, inclusiv campioana olimpica de la Beijing 2022, potrivit news.ro. Fii la…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa soseasca duminica in Mexic - cu o zi mai inainte decat prevedea -, intr-o vizita oficiala si pentru a participa la un summit nord-american, anunta ministrul mexican de Externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…