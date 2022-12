Stiri pe aceeasi tema

Presedinta peruana Dina Boluarte, care conduce un guvern provizoriu, i-a cerut sambata parlamentului de la Lima sa adopte legea privind organizarea de alegeri generale anticipate, transmite Reuters.

Sute de turisti straini au ramas blocati de miercuri in regiunea celebrului templu incas Machu Picchu, dupa ce circulatia trenurilor a fost sistata din cauza protestelor impotriva noii presedinte a Peru, Dina Boluarte, dupa destituirea lui Pedro Castillo, autorul unui lovituri de stat esuate, informeaza…

Noua presedinta a statului Peru, Dina Boluarte, si-a prezentat cabinetul, la trei zile dupa ce l-a inlocuit pe Pedro Castillo, care a fost inlaturat de la putere ca urmare a tentativei sale esuate de a dizolva Congresul, anunța Rador.

Consiliul suprem al securitatii nationale din Iran a afirmat sambata ca "peste 200 de persoane" au fost ucise in manifestatiile care au loc in Republica Islamica de doua luni si jumatate, relateaza AFP si dpa, conform AGERPRES.

NATO este deja o parte "de facto" a conflictului, dar acest lucru nu va influența obiectivele Rusiei, a declarat Peskov. Peskov a spus ca "operațiunea" militara va continua și va fi dusa la bun sfarșit, deși ajutorul occidental acordat Ucrainei a facut acest lucru mai dificil, informeaza anews.com.tr.

Elon Musk nu s-a sfiit sa-și prezinte viziunea pentru Twitter in trecut, semnaland libertatea de exprimare și eliminand roboții de spam și conturile false ca puncte speciale de interes.

Papa Francisc, care a spus deseori ca oamenii ar trebui sa limiteze utilizarea telefoanelor mobile și sa acorde prioritate comunicarii personale, i-a acordat luni o audiența privata directorului general al Apple, Tim Cook, potrivit Reuters.

Romanii au cumparat in vara cu 10% mai multe bilete de avion, in ciuda prețurilor mai mari, potrivit Vola.ro.