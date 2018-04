Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de romani si-au inscris masinile in tara vecina pentru a nu plati impozitul de la noi, impozit eliminat intre timp la presiunea oficialilor europeni, potrivit Digi24. Problema este ca si la noi autoritatile vor sa re-introduca taxa auto. Timbrul de mediu a fost eliminat anul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar si unul dintre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, va lua parte astazi la reuniunea Partidului Popular European din Bulgaria, organizata la Sofia, cu ocazia lansarii dezbaterilor privind alegerile europarlamentare din 2019. Reuniunea are loc in contextul preluarii președinției Consiliului Uniunii Europene de catre…

- Intr-o dimineața ploioasa de duminica, Patriarhul Kirill, care a sosit in Bulgaria pentru a participa la aniversarea a 140 de ani de la eliberarea țarii de sub jugul otoman, a oficiat o liturghie in Catedrala Alexander Nevski, construita in 1912 in memoria soldaților ruși care au luptat impotriva Imperiului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion, o persoana din autovehicul murind in accident, afirma surse citate de CNN si Fox News. Accidentul a avut loc mi...

