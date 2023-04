Președinta Maia Sandu și Principesa Margareta: „Am vorbit despre relațiile tot mai strânse între Chișinău și București” Președinta Maia Sandu și Principesa Margareta s-au intalnit la Palatul Elisabeta, reședința Familiei Regale a Romaniei, cu prilejul vizitei pe care șefa de stat a Republicii Moldova a efectuat-o la București. Vizita Maiei Sandu la București a avut loc la data de 3 aprilie 2023. La intalnirea de la Palatul Elisabeta au luat parte Maia Sandu, Principesa Margareta și soțul acesteia, Principele Radu. Șefa de stat a Republicii Moldova a vorbit despre aceasta intrevedere, intr-o postare pe Internet. „M-am bucurat sa o revad, la București, pe Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei romane, și pe Alteța… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

