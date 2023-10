Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si-au reiterat angajamentul fata de toate eforturile indreptate spre normalizarea relatiilor dintre Armenia si Azerbaidjan, la intalnirea lor de joi cu premierul Armeniei,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, in cadrul participarii sale la summitul Comunitații Politice Europene de la Granada, Spania. ”Astazi, am avut o discuție productiva cu Președintele Franței, Emmanuel Macron. Am vorbit despre Ucraina,…

- Romania este cel mai apropiat prieten, partener și avocat al Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook dupa intrevederea cu liderul de la Cotroceni, desfașurata pe marginea summitului Comunitații Politice Europene de la Granada,…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intalnire cu pr eședintele Franței, Emmanuel Macron. „Am vorbit despre Ucraina, despre importanța Comunitații Politice Europene, extinderea Uniunii Europene și procesul de aderare a Republicii Moldova”, a scris președinta.

- Presedintele roman, Klaus Iohannis, a declarat la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) de la Granada, Spania, ca "alaturi de NATO am decis cum vom aduce o aparare antidrona suplimentara la granița cu Ucraina". "Am primit nu doar incurajari, ci și raspunsuri concrete. Bunaoara,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi ca s-a intalnit cu premierul armean Nikol Pasinian in Spania, cu ocazia summitului de la Granada al Comunitatii Politice Europene, informeaza Reuters și Agerpres.Ulterior, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat ca Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat joi ca s-a intalnit cu premierul armean Nikol Pasinian in Spania, cu ocazia summitului de la Granada al Comunitatii Politice Europene, informeaza Reuters. Ulterior, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat ca Zelenski discutase telefonic…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anulat calatoria planificata pentru joi in Spania pentru a participa la summitul Comunitatii Politice Europene de la Granada din cauza unei "raceli", au relatat miercuri mai multe media turce, in timp ce media de la Baku au transmis ca presedintele azer Ilham…