- ”Ma simt ca peștele in apa in opoziție. Psd-ul in opoziție, in general, s-a intarit. Intotdeauna puterea erodeaza,”, a spus vicepreședintele PSD Argeș, Ion Manzana. Acesta a reamintit cum au fost perioadele de guvernare ale drepte romanești dupa 1989. “Au insemnat dezastru la nivelul Romaniei, prin…

- Candidatul Partidului Noua Romanie la alegerile prezidentiale, Sebastian Popescu, si-a prezentat, vineri, programul electoral, lansand celorlalti candidati invitatia de a participa impreuna, in data de 8 noiembrie, la o dezbatere televizata. "Candidez la cea mai inalta functie in stat pentru a reda…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a publicat, miercuri, programul cu care candideaza pentru un nou mandat, intitulat "Impreuna pentru Romania normala", in care propune, intre altele, modernizarea institutiilor statului, revizuirea legislatiei si continuarea luptei anticoruptie. Programul cuprinde 10…

- FRF a convins Ministerul Transporturilor și Metrorex sa prelungeasca programul metrourilor marți, in ziua meciului dintre Romania și Norvegia din preliminariile EURO 2020. Urmatorul meci al Romaniei e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…

- Presedintele USR, Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale, si-a lansat vineri programul de Presedinte al Romaniei pentru reforma statului, format din zece proiecte pentru tara.