Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania…

- Asociația Naționala a Antreprenorilor (ANAA) organizeaza conferința “IMPREUNA PENTRU O EUROPA COMPETITIVA, FAVORABILA INCLUZIUNII!” care va avea loc Marți, 15 decembrie 2020, incepand cu ora 15:00. In cadrul evenimentului, se va dezbate calea de urmat in vederea integrarii in Europa competitiva, favorabila…

- In total 136.000 de persoane au fost diagnosticate cu HIV, in 2019, in regiunea acoperita de Biroul pentru Europa al OMS - dintre care 80- din cazuri in partea de est a acestei regiuni. Din aceasta regiune fac parte 53 de tari - inclusiv Rusia si mai multe state din Asia Centrala. Raportul Centrului…

- Guido Rasi, directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), susține ca, in pofida tuturor eforturilor depuse, este aproape imposibl ca Europa sa aiba disponibil un vaccin anul acesta, scrie Agerpres. „Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in septembrie un avans de 33,1% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,4%, de la 2,5% in perioada similara din 2019, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate vineri, noteaza…

- Vanzarile auto au explodat in septembrie. Piata din Romania a crescut cu aproape 80%, cel mai semnificativ avans din UE Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a urcat cu 3,1% in septembrie, la 1,3 milioane, fiind prima crestere din acest an, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ…

- Fostul secund al Romaniei, Valeriu Rachita, actual consilier la CSM Ploiești, crede ca absența cuplului Chiricheș - Grigore la meciurile cu Islanda și Norvegia a cantarit enorm și puncteaza ca ”avem așteptari exagerate de la jucatori care vin din campionate de mana a doua sau a treia din Europa” Romania…

- Prezent la Giurgiu, la Romania U21 – Malta U21 4-1, Razvan Burleanu, președintele FRF, a dat primele declarații dupa eșecurile primei reprezentative cu Islanda (1-2, in barajul pentru EURO 2020) și cu Norvegia (0-4, in Liga Națiunilor). Șeful Federației spune ca este dezamagit de ratarea calificarii…