- Gabriel Popa a semnat, pe 30 ianuarie, la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației contractele pentru doua proiecte in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare,…

- O autospeciala de poliție ce aparține Secției 7 Dor Marunt din județul Calarași a fost furata de un individ in varsta de 49 de ani, in timpul unei intervenții, ce s-a desfașurat in noaptea de sambata spre duminica. Oamenii legii au fost sesizați de soția unui barbat, care incepuse sa se certe pe chat-ul…

- PFA-urile pot beneficia de asistența in primarii sau in unitațile fiscale cu „autoservire” In localitațile care n-au nicio unitate a Fiscului, la primarii se acorda anual asistența PFA-urilor care trebuie sa depuna declarația unica. Perioada in care PFA-urile pot primi ajutor incepe pe 15 ianuarie și…

- Astazi incepe la Mioveni campania de colectare gratuita a deșeurilor vegetale Astazi incepe la Mioveni campania de colectare gratuita a deșeurilor vegetale care se va desfașura dupa urmatorul program: – Colibași și Faget: 09 și 23 ianuarie – din fața gospodariei. – Racovița și Clucereasa: 10 și 24 ianuarie…

- Drogat la volan, un tanar de doar 19 ani a provocat un eveniment rutier In noaptea de 05 spre 06 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, polițiștii Biroului Rutier Pitești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, in care un tanar de 19 ani, din Pitești, care conducea un autoturism…

- Catalin Gherzan: „USR da dovada de ipocrizie!” USR da dovada de ipocrizie dupa ce a ajuns sa critice tot ceea ce a negociat cu Comisia Europeana in 2021, in PNRR-ul prezentat de țara noastra, afirma Catalin Gherzan, președintele PUSL Argeș. „In urma cu mai bine de un an, USR-iștii și-au asumat raspunderea…

- S-a reluat programul cu publicul la ghișeele centrelor de incasari pentru taxe și impozite locale din municipiul Pitești Pentru evitarea aglomerarii la ghișeele centrelor de incasari, Primaria Pitești va recomanda PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE. Municipalitatea ofera opțiunea on-line pentru…

- Spitalul din Mioveni, vizitat de colindatori “Primiți cu colinda?” Asta au intrebat aseara colindatori de la Liceului Teoretic “Iulia Zamfirescu” cadrele medicale, personalul administrativ și pacienții prezenți in recepția Spitalului din Mioveni. Colindatorii(coordonați de catre parintele Gabriel Militaru…