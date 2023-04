Presa rusa dezvaluie numele celor cinci oficiali moldoveni carora le este interzisa intrarea in Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Presa rusa a dezvaluit marti cine este angajatul Ambasadei Republicii Moldova din Moscova care a fost declarat „persona non grata”, precum si numele celor cinci oficiali moldoveni carora le-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Federatiei Ruse, relateaza Deschide.md. si Ziarul National din Chisinau.

- Presa rusa a anunțat cine este angajatul Ambasadei Republicii Moldova care a fost declarat „persona non grata”, precum și cine sunt oficialii moldoveni carora le-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Federației Ruse, noteaza deschide.md.Potrivit RIA și Kommersant, „persona non grata” pe teritoriul…

- Uniunea Europeana a aprobat trimiterea unei misiuni civile in Republica Moldova, in scopul consolidarii capacitatilor acestei tari de contracarare a tentativelor ruse in scopul destabilizarii, informeaza cotidianul Le Figaro, citat de Mediafax.Republica Moldova a acuzat in mai multe randuri Rusia…

- Presedinta Maia Sandu a declarat ca socialistii "sunt obligati sa respecte interesele Republicii Moldova, iar in cazul in care vor comite actiuni impotriva statului vor fi trasi la raspundere", intr-un comentariu facut miercuri seara cu privire la vizita unui grup al Partidului Socialistilor (de stanga,…

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii, integritatii…

- Fostul șef adjunct al departamentului principal al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru combaterea extremismului (Centrul "E") Vladimir Makarov a fost gasit mort, informeasza TASS și Moskovsky Komsomolets. Aceste informații nu sunt confirmate oficial și de autoritațile de la…

- Demisia premierului Gavrilița in Republica Moldova a fost necesara pentru a schimba percepția populației fața de executiv, dar și pentru a eficientiza procesul de guvernare. De aceasta parere sunt analiștii politici Anatol Țaranu și Nicolae Negru, care au declarat pentru Deschide.MD ca Guvernul Gavrilița…

- Trei forte politice ar accede in viitorul parlament de la Chisinau daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, arata rezultatele unui sondaj realizat telefonic, in ianuarie, de CBS Research, la comanda ONG-ului WatchDog, relateaza Deschide.md si Ziarul National, anunța Agerpres.…