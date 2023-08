Stiri pe aceeasi tema

- Trei ziariste ruse cunoscute pentru pozitiile lor impotriva autoritatilor de la Moscova ar fi fost otravite in Germania, Cehia si Georgia, potrivit unei investigatii a presei ruse de opozitie The Insider, preluata de saptamanalul german Der Spiegel, transmite miercuri EFE.

- Un proces controversat al cunoscutului disident rus Aleksei Navalnii urmeaza sa inceapa oficial luni, a anuntat avocatul acestuia, de aceasta data acuzatia fiind cea de extremism, transmit AFP si DPA. Opozantul rus risca pana la 30 de ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat de acuzatiile de ”extremism…

- Republica Moldova nu poate sa devina stat european pastrand simbolistica sovietica imperialista și aliniindu-se zilei de 9 mai in formula promovata de Moscova, declara comentatorul politic, Anatol Țaranu, și a fost expusa in cadrul dezbaterii publice la tema „Ziua Victoriei: intre reconciliere, antagonizare…

- O jurnalista rusa si o militanta care au participat la o conferinta la Berlin au raportat probleme de sanatate putand duce la suspiciunea de otravire. „A fost deschis un dosar pe baza informatiilor disponibile”, a declarat pentru saptamanal un purtator de cuvant al politiei din Berlin. Aceasta din urma…