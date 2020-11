Presa marinei romane. Dictionar bibliografic, de Marian Mosneagu

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara va fi pentru cateva zile capitala artei vizuale satirice și a caricaturii. In perioada 16 octombrie – 10 noiembrie, Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Fundația Popa’S, Consiliul Județean Timiș și Uniunea Artiștilor Plastici din Romania organizeaza cea de-a VIII-a ediție a Salonului…

- Romania a fost invinsa in Islanda, scor 1-2, și a ieșit din cursa de calificare la EURO, turneul final care va avea loc anul viitor. „Tricolorii” au clacat in fața unei echipe inchegate, experimentate și lipsite de trac. ...

- Nelu Tataru face declaratii, in contextul in care miercuri a fost cel mai mare numar de cazuri de infectare, dar si cele mai multe decese si persoane internate la ATI. loading...

- Donald Trump a ieșit din spital, duminica, la o scurta plimbare cu mașina pentru a-și saluta susținatorii. Președintele Statelor Unite ale Americii a purtat masca de protecție, la fel și unul dintre agenții sai de securitate scrie New York Times.Președintele Donald Trump, care primește tratament pentru…

- Sundar Pichai, CEO-ul Google, a anuntat joi, prin intermediul unui mesaj online, ca gigantul american din industria internetului va investi 1 miliard de dolari in parteneriate cu editori de presa din lumea intreaga, informeaza AFP."Acest angajament financiar (...) va remunera editorii pentru…

- Cazul primarului din comuna Deveselu, județul Olt, Ion Aliman, care a murit in urma infectarii cu noul coronavirus in data de 17 septembrie care a fost reales la alegerile din 27 septembrie a ajuns si in presa straina. Publicatii cunoscute atat din Europa cat si din SUA au relatat intamplarea. „Satenii…

- Cazul primarului din comuna Deveselu, județul Olt, Ion Aliman, care a murit in urma infectarii cu noul coronavirus in data de 17 septembrie care a fost reales la alegerile din 27 septembrie a ajuns si in presa straina. Publicatii cunoscute atat din Europa cat si din SUA au relatat intamplarea noteaza…

- Coreea de Nord a cerut duminica Marinei sud-coreene sa inceteze sa patrunda in apele sale teritoriale, in contextul in care Seulul incearca sa gaseasca corpul unui oficial sud-coreean uncis prin impuscare, pe mare, de catre militari nord-coreeni, relateaza AFP, potrivit News.ro.Presa oficiala…