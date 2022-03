Presa liberă din Rusia, desființată! Demisie în bloc la o televiziune – VIDEO Ultimul canal de televiziune independent ramas in Rusia, Dozhd, cunoscut și sub numele de TVRain, s-a inchis vineri, dupa ce a fost supus unei presiuni uriase din partea Kremlinului de a acoperi invazia rusa din Ucraina. Revoltati, angajatii si-au dat demisia in direct, iar apoi au plecat, pe rand, din platoul de televiziune. Canalul a […] The post Presa libera din Rusia, desființata! Demisie in bloc la o televiziune - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul maior Stepan Ciobanu, decedat luni, 28 februarie, la 56 ani, in timp ce apara orașul Koprivnițki din centrul Ucrainei, a primit post-mortem titlul de eroul Ucrainei. Cum il descriu apropiații? Luni seara, dintr-un capat alt altul al Europei, rudele lui Stepan Ciobanu au primit vestea cea groaznica. …

- Agentia de presa oficiala a Kremlinului, RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia, potrivit G4media. La scurt timp, articolul a fost sters, insa a ramas in arhiva.

- Agentia de stat rusa RIA Novosti a publicat, in dimineata zilei de 26 februarie, un articol prin care Rusia recunoaste razboiul de cucerire a Ucrainei si aducerea acesteia inapoi in Rusia. La scurt timp, articolul a fost sters, insa acesta a ramas in arhiva. „Rusia isi restabileste unitatea – tragedia…

- Rusia este pregatita sa trimita o delegație la Minsk pentru discuții cu Ucraina. Declarația a fost facuta de catre secretarul de presa Dmitri Peskov, transmite realitatea.md. „Dupa cum știți, astazi președintele Ucrainei Zelenskiy și-a anunțat disponibilitatea de a discuta despre statutul…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut…

- Propunerea urmeaza sa fie facuta in cursul unei reuniuni a sefilor militari ai NATO saptamana viitoare, ar putea duce Londra la dublarea contingentul britanic de aproximativ 1.150 de soldati dislocati in prezent in Europa de Est si la furnizarea de "arme defensive" Estoniei, potrivit serviciilor prim-ministrului.In…

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- ​​Presa din întreaga lume, inclusiv România, vorbește cu îngrijorare despre posibilitatea unei invazii ruse în Ucraina, pe fondul rapoartelor americane privind prezența masiva a armatei Moscovei la frontiera estica a Ucrainei. Sentimentul este de înțeles: perspectiva unui…