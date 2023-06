Stiri pe aceeasi tema

- Contele Tibor Kalnoky este ruda indepartata și prieten apropiat al Regelui Charles al III-lea, care sosește vineri, 2 iunie, intr-o vizita istorica in Romania. Contele Kalnoky este cel care i-a sugerat actualului monarh, pe vremea cand era prinț de Wales, ce proprietate sa cumpere la Valea Zalanului

- Pe langa natura virgina din țara noastra și legaturile de rudenie cu o stra-stra-strabunica din Transilvania, mai exista ceva ce-l apropie pe regele Charles de Romania. Doi istorici consultați de „Adevarul” au menționat o legatura mai profunda.

- Regele Charles va lipsi de la vizita prințului Harry pe care acesta o va face in Londra. El va face, in acest timp, o drumeție in Transilvania, scrie The Telegraph. ”Majestatea Sa se va recupera in Romania, in timp ce fiul sau va depune marturie in procesul Mirror Group Newspapers, saptamana viitoare”,…

- Consilier al Casei Majestații Sale Custodele Coroanei și un reputat istoric și critic de arta, Adrian Buga a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre curiozitatea și apoi despre dragostea pentru Romania, insuflate actualului Rege Charles de catre Regele Mihai inca din anii '70-'80.

- Un incendiu la o rafinarie de petrol din teritoriul rusesc Krasnodar a fost stins dupa un posibil atac cu drone, potrivit guvernatorului din Krasnodar, Veniamin Kondratiev, transmite CNN.Incendiul a fost semnalat la rafinaria Afipsky din districtul Seversky si nu au fost raportate victime, a declarat…

- Regele Charles va rata vizita printului Harry la Londra preferand drumetiile in Transilvania. Majestatea Sa se va recupera in Romania saptamana viitoare, in timp ce fiul sau cel mic, care s-a mutat in California, va veni la Londra pentru a depune marturie in procesul intentat grupului media Mirror,…

- Regele Charles a venit prima oara in Romania acum 25 de ani. De atunci, a devenit, neoficial, cel mai bun ambasador al tarii noastre. Mai mult, Regele Charles al III-lea si fiii lui, William si Harry, se pot mandri ca in venele lor curge si sange de clujean.

- Influencerii straini care vor promova turistic Romania in reviste și publicații din strainatate vor primi 10 milioane de euro din partea țarii noastre, contractul fiind deja semnat vineri. Secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Csilla Hegedus, a anuntat vineri, intr-o…