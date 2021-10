Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri vor intra in vigoare de luni, dupa ce Guvernul le va pune cap la cap și le va face publice cel tarziu vineri. Potrivit președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cei nevaccinați, din pacate, vor avea o sumedenie de restricții. S-a incheiat ședința de urgența de la Palatul Cotroceni, la sfarșitul…

- Situația pandemica din Romania care escaladeaza in fiecare zi noi recorduri in privința numarului de infectați și de decese zilnice a devenit subiect de reportaj pe marile agenții de știri ale lumii. Jurnaliștii de la “Reuters” au realizat un material la o firma de servicii funerare din Ploiești, unde…

- Principalele agentii de presa internationale au relatat, marti, despre demiterea de catre Parlament a Guvernului Florin Citu, notand ca Romania se confrunta cu o perioada de instabilitate politica, pe...

- Tragedia petrecuta in aceasta dimineata la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta a ajuns si in atentia presei internationale. Publicatii importante au relatat incidentul si nu au uitat nici de celelate asemenea tragedii petrecute in ultimul an.

- Agenția de presa Reuters scrie despre corupția și ineficiența sistemului sanitar, in vreme ce Associated Press vorbește despre bugetul mic alocat de Romania sanatații, iar Europa Libera amintește de criza politica care se suprapune cu cea pandemica. Agențiile de presa au relatat vineri cazul incendiului…

- „Cu a doua cea mai scazuta rata de vaccinare din Uniunea Europeana, Romania se afla in fața unui nou val pandemic, al patrulea, care amenința sa copleșeasca spitalele și sa puna o presiune uriașa pe un personal medical deja epuizat, dupa un an și jumatate de lupta cu COVID-19”, scrie Reuters. Presa…

- S-au inregistrat cu 85% mai multe imbolnaviri in ultima saptaana, iar numarul deceselor aproape s-a dublat in același interval, iar Romania este prima in topu cu cele mai multe infectari din Europa. In aceste condiții, Guvernul a aprobat noile restricții propuse de CNSU. Romania se situeaza la coda…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…