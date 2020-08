Presa greacă: Trudim șase luni pentru a plăti statul Un studiu realizat de grupul de reflecție Markos Dragoumis Center for Liberal Studies (KEFiM) din Atena arata ca un grec oarecare muncește 178 de zile din cele 365 ale anului, adica aproape jumatate de an, pentru a-și plati impozitele și asigurarile sociale la stat, scrie Kathimerini.

Și înca este o îmbunatațire fața de 2018, când grecii munceau 181 de zile pentru a plati statul.

&"În ultimii cinci ani, jumatate din veniturile generate în Grecia (48-50%) a mers la stat. În 2018 Grecia a avut al noualea cel mai prost rezultat dintre cele 27 de state UE… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

