BUCUREȘTI, 8 ian – Sputnik. Ministrul Sanatații al Germaniei, Jens Spahn, al carui popularitate a crescut in contextul pandemiei, examineaza posibilitatea de a concura pentru funcția de cancelar al Germaniei in septembrie, anunța publicația Bild cu trimitere la propriile surse.

In septembrie 2021 in Germania vor avea loc alegeri legislative. Cancelarul Angela Merkel nu va pretinde la aceasta funcție. In ianuarie va avea loc congresul Uniunii Creștin Democrate (CDU), in cadrul careia va fi ales noul președinte…