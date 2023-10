Stiri pe aceeasi tema

- Nebunie in grupa Romaniei: Belarus ține in șah ElvețiaEchipa nationala a Belarus a terminat la egalitate duminica, in deplasare, scor 3-3, echipa nationala a Elvetiei, intr-un meci din cadrul grupei I a calificarilor pentru Euro 2024, din care face parte si Romania. Belarus a condus cu 3-1 in minutul…

- Incepand cu ora 19:15 va avea loc conferința de presa premergatoare duelului de joi dintre Belarus și Romania, cu selecționerul Edi Iordanescu (45 de ani) și portarul Horațiu Moldovan (25) la pupitru. Belarus - Romania (runda a 7-a din grupa I a preliminariilor Euro 2024) e programat pe 12 octombrie,…

- Superbet Group anunta ca se delimiteaza categoric de orice forma de influenta, intruziune sau presiune exercitate in politica editoriala a oricarei entitati de presa, delarandu-se profund angajat in promovarea integritatii, atat in lumea presei, cat si in cea a sportului, subliniind ca precizarile sunt…

- Dupa ultimele acuze aduse la adresa lui Istvan Kovacs, șeful FRF sare in apararea lui și spune ca merita sa fie delegat la orice partida din prima divizie a Romaniei. Implicat intr-o serie de polemici de arbitraj și acuzat ca i-ar avantaja pe cei de la CFR Cluj, Istvan Kovacs trebuie sa dea o serie…

- UPDATE 20.25 Armata rusa a tras mai multe rachete asupra unei nave civile de marfa care circula pe Marea Neagra. Informația a venit de la premierul britanic Rishi Sunak, care a citat informatii declasificate. Declarația confirma sesizarile facute de partea ucraineana ca armata rusa “Multumita informatiilor…

- Convoaie de mercenari Wagner se indrepta din Belaurs spre Rusia (presa)In urma accidentului de avion care l-ar fi ucis pe șeful Wagner, Evgheni Prigojin, convoaie de luptatori Wagner pleaca din Belarus și se indreapta spre Rusia, a raportat Centrul Național de Rezistența din Belarus la 23 august.Surse…

- „Exprimare total nepotrivita”. Așa reacționeaza PAS la declarația scandaloasa a deputatului Boris Marcoci, care spunea jurnaliștilor sa transmita surselor lor „sa se impuște in cap”. „Regretam exprimarea total nepotrivita a domnului Marcoci. Vom anunța candidații pentru primarii atunci cind va exista…

- Uniunea Europeana ia in considerare posibilitatea de a importa gaze din Argentina, care este importator net de gaze dar intentioneaza sa-si extinda productia interna, se arata intr-un document consultat de Reuters. Un proiect al memorandumului de intelegere, care ar putea fi semnat luni de cele doua…