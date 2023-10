Presa din Palestina: Israelul a lichidat un important lider Hamas

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul gruparii islamiste, Ayman Younis, a fost ucis, dupa cum relateaza presa palestiniana. De asemenea, au aparut imagini pe internet cu trupul lui Younis scos de sub daramaturi. Se pare ca Younis a fost lichidat in timpul nopții, intr-o casa din Nuseirat, Fașia Gaza, ce a fost bombardata, in care…

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…

- Naftali Bennett, 51 de ani, fost prim-ministru al Israelului, s-a alaturat rezerviștilor unitații speciale Maglan și s-a prezentat in serviciu, transmite postul israelian Kan, preluat de Bild.Lider al partidului Noua Dreapta, Bennett a fost prim-ministru intre 2021 și 2022, in fruntea guvernului numit…

- O mare parte din Israel a fost trezita sambata dimineața de imaginea și sunetele greu de imaginat ale atacurilor cu rachete. In sud, oamenii au primit și vestea incredibila ca zeci de terorisți Hamas s-au infiltrat din Gaza, subliniaza The Times of Israel intr-un articol in care critica lipsa de reacție…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat ca au atacat pana in prezent 17 complexe militare si patru sedii operationale ale Hamas, intr-o postare pe retelele de socializare, noteaza news.ro.BBC nu a verificat informatia, dar FDI a declarat anterior ca a inceput sa atace tinte din Fasia…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat in aceasta dimineața declansarea unei operatiuni – “Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. “Am decis sa punem…

