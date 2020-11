Presa din Italia scrie despre campania electorala derulata de candidatii romani in diaspora Trento. Vesta cu simbolul alianței USR Plus, eșarfe cu culorile drapelului romanesc la gat pentru reprezentanții Uniunii din Trentino Salvați Romania, al treilea partid politic romanesc, ..., a inceput astfel campania electorala in vederea voturilor din 6-7 decembrie Cristi Pascutoi este coordonatorul regional al unui partid care in Trentino poate conta și pe o secțiune de tineret și este structurat de parca nu ar fi mai mult de 1700 de kilometri distanța de Romania. «Facem campanie printre compatrioții noștri care in Trentino includ 13.810 rezidenți și muncitori sezonieri care vor putea vota… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor, intrunirilor, actiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat…

- Finantarea de care au dispus partidele politice si candidatii indepedenti in 2020 este mai mare decat cea de acum patru ani, in ciuda eventualelor blocaje legate de COVID-19 cu privire la strangerea de donatii sau cotizatii.

- Ion Cristoiu susține ca, in absenta afisajului clasic in campania electorala din pandemie, candidatii independenti si cei ai partidelor mici au putine sanse sa cistige.Publicistul Ion Cristoiu atrage atentia ca, prin deciziile privind alegerile locale din acest an, nici Guvernul, nici Parlamentul…

- FCSB pare hotarata sa opreasca monopolul pus de CFR Cluj in campionatul Romaniei. Impulsionat de startul bun de campionat, Gigi Becali e gata sa bage adanc mana in buzunar pentru a intari și mai mult o echipa care aratat solida in primele meciuri din noul sezon. Presa din Italia susține ca Romario…

- Masuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice pe timpul campaniei electorale Avand in vedere ca astazi a inceput campania electorala pentru alegerile locale, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au luat masuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice…

- Campania electorala pentru alegerile locale va fi atipica fața de anii precedenți ținand cont de actualul context epidemiologic.Candidații și susținatorii acestora vor fi nevoiți sa aplice anumite reguli de protectie sanitara. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, vineri, masurile de protecție…

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7:00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Campania electorala incepe, oficial, maine! Toate afișele electorale trebuie date jos pana la miezul noptii. Potrivit legii, campania electorala incepe, oficial, la noapte! Deci, mai sunt doar cateva ore pana la start. Suprinzator insa, pana miezul noptii, toate afisele electorale trebuie inlaturate…