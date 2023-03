„Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla in vizita in Bulgaria, la exact un an de la vizita presedintelui Rumen Radev la Bucuresti. Daca discutiile de anul trecut au fost dominate de razboiul care tocmai izbucnise in Ucraina, criza refugiatilor si aspecte legate de implementarea Coridorului Vertical in domeniul gazelor, aderarea la Schengen si intarirea flancului estic al NATO, anul acesta subiectele fierbinti intre cei doi ar putea fi mai multe, asta in cazul in care consilierii economici ai presedintelui bulgar si ai omologului roman nu vor trece cumva cu vederea o mare problema, si anume…