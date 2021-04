Presa argentiniană: „Casa secretă din România a Prințului Charles” Prințul Charles deține un numar mare de proprietați in intreaga lume, cum ar fi casa de weekend in care obișnuia sa se odihneasca impreuna cu Lady Di și pe care a scos-o recent la vanzare. Presa argentiniana, respectiv La Nacion, scrie despre casele Prințului Charles, dar se focalizeaza pe ceva anume. „Poate una dintre cele mai puțin cunoscute este „Casa albastra”, pe care a cumparat-o in 2006, in Romania, dupa ce a vizitat țara și a fost fermecat de zonele rurale ale acesteia. Acum au devenit cunoscute fotografiile cu exteriorul și interiorul casei care, deși la exterior are un aspect modest,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

