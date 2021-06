Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui a deschis un dosar penal in rem in cazul preoților de la Biserica „Sf. Parascheva”, care au organizat la inceputul lunii iunie o slujba de comemorare a maresalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de razboi, relateaza publicația locala Vremea Noua . Potrivit…

- Deputatul liberal Alexandru Muraru a anuțat ca i-a sesizat pe ministrul de Interne Lucian Bode și procurorul-general Gabriala Scutea privind o manifestație ce a avut loc la Biserica „Sf. Parascheva” din municipiul Vaslui unde a avut loc o slujba de comemorare a maresalului Ion Antonescu, condamnat pentru…

- „Am urmarit cu surprindere și revolta reportajul realizat de o televiziune locala in data de 02.06.2021 in Biserica Sf. Parascheva din municipiul Vaslui, unde a avut loc o slujba de comemorare a mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de razboi de o amploare fara precedent in istoria Romaniei.…

- Ministerul de Interne și Parchetul General au fost sesizate dupa ce la o biserica din Vaslui a avut loc o slujba de comemorare a mareșalului Ion Antonescu, a anunțat Alexandru Muraru, reprezentantul special al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei.

- Alianta pentru Unirea Romanilor cere demisia deputatului PNL Alexandru Muraru, cel care este si reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei. Solicitare AUR vine dupa ce Muraru a postat pe Facebook o imagine cu un veteral de…

- Un tribunal din Bruxelles a ordonat miercuri guvernului belgian sa ridice in termen de 30 de zile toate masurile restrictive impuse in contextul pandemiei, a confirmat Ministerul de Interne pentru agentia dpa, scrie agerpres.ro.

- Terasele „trebuie la ora 20.00 sa fie inchise deja și oamenii trebuie sa fie plecați acasa, deci, din start, programul de ora 20.00 sa fie acasa inseamna ca lucratorii din terasa sa ajunga acasa inainte”, a declarat Raed Arafat, sambata, in emisiunea „Sanatatea la control”, realizata de jurnalistul…

- Fostul președinte Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, fost șef al Aviației militare sunt acuzați de infractiuni contra umanitatii. Procurorii ii acuza ca ar fi creat psihoza teroristilor pentru a prelua puterea. Dupa fuga lui Ceausescu au murit mai multi oameni decat…