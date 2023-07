Stiri pe aceeasi tema

- Un enoriaș sucevean i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, exprimandu-și nemulțumirea ca sprijina Asociația Oastea Domnului.”Va rog sa ma lamuriți cu privire la Oastea Domnului. Din informațiile pe care le dețin, știu ca doar doua asociații laice au primit binecuvantarea Sfantului…

- Un enoriaș sucevean este nemulțumit ca preoții nu savarșesc corect Taina Sfantului Botez prin intreita afundare. El a cerut arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic sa remedieze problema. ”Inaltpreasfințite Calinic, am vazut la raspunsurile date la aceasta rubrica in legatura cu Taina Sfantului…

- Preotul paroh din Negostina a fost acuzat de o enoriașa care locuiește in București dar care este originara din Negostina ca nu vrea sa sfințeasca monumentul dedicat eroilor construit de ea. ”Ma numesc F.R., locuiesc in București, dar provin din localitatea Negostina – Balcauți. Pentru ca in localitate…

- Patriarhul Daniel ii cere arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, sa puna capat disputei cu Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane. Potrivit unei scrisori trimise de patriarhul Daniel catre Teodosie, urmeaza ca, in iunie, Sfantul Sinod sa ia o decizie legata de „problema distinctiei…

- Un enoriaș sucevean i-a cerut un lucru mai puțin obișnuit arhiepiscopului Sucevei și Radauților și anume sa-l faca un om mai bun. ”Inaltpreasfințite Calinic, cum sa fac sa fiu un om mai bun? Și mai bun.”, a intrebat omul. ”Sfatuiți-va cu duhovnicul dumneavoastra”, i-a raspuns ierarhul. The post Lucru…

- Un credincios sucevean i-a scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, nemulțumit ca PS Damaschin ar fi fost in ianuarie la UPU Suceava pentru o viroza resporatorie cand trebuia sa se adreseze medicului de familie. ” ”Se spune ca Preasfințitul Damaschin a fost in ianuarie la UPU pentru…

- Un enoriaș sucevean aflat in pragul deznadejdii pentru ca lumea este tot mai rea pe zi ce trece s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca sa-i dea un strop de speranța. „Sarut’mana parinte, traim vremurile de pe urma? Parca lumea e tot mai rea pe zi ce trece și e tot mai greu…

- Antrenorul Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, a debutat cu dreptul pe banca tehnica a echipei naționale de juniori a Romaniei. „Tricolorii” au disputat de curand, la Pitești, doua meciuri amicale in compania reprezentativei similare…