Preot din Iaşi, prins cu amanta chiar de soţul înşelat, care i-a cerut 10.000 de euro să păstreze tăcerea Un fermier din Podul Iloaiei, judetul Iasi, a fost arestat preventiv saptamana trecuta, dupa ce a fost prins in flagrant cand lua de la preotul dintr-o parohie apropiata 10.000 de euro pentru a nu divulga aventura pe care acesta a avut-o cu sotia sa. Barbatul s-a ales si cu un dosar penal si pentru violenta domestica dupa ce si-a batut nevasta pe care a prins-o cu preotul. Barbatul a vrut sa-si faca dreptate si l-a alergat pe preot, iar pe sotie, pe Alexandrina S.N. a batut-o. Acesta a mers la Politie, a depus plangere si a cerut emiterea unui ordin de protectie impotriva sotului violent. Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

