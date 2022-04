Stiri pe aceeasi tema

- – Care e povestea acestei biserici, parinte paroh? Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” și a “Sfantului Mare Mucenic Mina” a fost construita intre anii 1924-1947. In anul 1947 a avut loc și sfințirea bisericii, dar atunci ea nu era pictata. Pictura s-a realizat in timpul parintelui Vasile…

- O mana de oameni locuiesc permanent in satul Alun, din Tinutul Padurenilor. Asezarea cu drum si biserica de marmura si peste 50 de case pustii a devenit un loc al ciobanilor si al maicutelor.

- Poetul și jurnalistul Nistor Tanasescu, parintele revistei „Caietele de la Tintesti”, este depus la capela bisericii din satul lui natal, satul Florica, (acum comuna Florica), iar inmormantarea va avea loc luni, 14 martie, ora 12. Alexandru Pripon, preot la Biserica „Sfantul Mare Mucenic Mina” din Buzau…

- Ea a sustinut o declaratie de presa, alaturi de omologul sau roman, Vasile Dincu, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, potrivit Agerpres.„Suntem uniti nu doar in Uniunea Europeana, ci si in cadrul Aliantei NATO. Suntem determinati, suntem uniti, Putin nu a contat pe acest lucru atunci cand…

- Academicianul și istoricul ieșean Alexandru Zub, care va implini 88 de ani anul acesta, se va retrage din viața publica pentru a fi ingrijit la un centru al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de la Manastirea Varatec, scrie ”Ziarul de Iași”. Reputatul istoric și-a donat intreaga colecție de volume și…

- Asociatia „ART - Mestesugurile Prutului" Iasi, in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi, Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova", Asociatia Societatilor Imobiliare din Moldova (ASIM), Asociatia „Dialog Pentru Dezvoltare" Iasi, Palatul Copiilor Iasi, Centrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut miercuri o intalnire de lucru cu Derek Chollet, consilier in cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, oficial cu rang de subsecretar de stat, care s-a aflat in vizita in Romania. ”Am discutat despre viitoarele investiții din domeniul nuclear,…

- Profesorul, chirurgul si rectorul Cristian Dragomir a fost condus pe ultimul drum in cursul zilei de ieri. In biserica din curtea Spitalului „Sf. Spiridon" din Iasi s-au strans, alaturi de familie, zeci de colegi, discipoli si prieteni ai celui care va ramane in istorie ca fiind unul dintre profesionistii…