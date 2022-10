Preot, atacat în timpul rugăciunii, de un român Atacatorul a mers la biserica sa ceara bani batranului preot, care il mai ajutase de mai multe ori. In ziua atacului, sacristanul in varsta de 87 de ani nu i-a mai dat bani tanarului, care a decis sa recurga la violența. Barbatul a intrat in biserica cand sacristanul statea in genunchi și se ruga. Romanul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

