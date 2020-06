Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Butnariu din Galati a fost fericitul castigator al premiului cel mare la Loto 6 din 49. Din pacate, la putin peste un an de la fericitul eveniment, barbatul s-a stins din viata. Cauza decesului, potrivit sursei citate anterior ar fi fost un stop cardiac. In mai 2019, galateanul afla verificandu-si…

- Surse GdS au transmis ca, in urma necropsiei, s-a ajuns la concluzia ca asistenta medicala din Bumbești Jiu care a decedat la SJU Craiova și-a pierdut viața din cauza unei hemoragii. Bebelușul acesteia ar fi murit in urma unei hemoragii pulmonare. Reamintim ca asistenta, in varsta de 27 ani, a murit…

- Femeia care s-a stins din viața miercuri, la scurt timp dupa ce a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal Campina, era infectata cu coronavirus, insa plamanii acesteia nu fusesera afectați, cauza decesului fiind, de fapt, șocului cardiogen provocat de infarct miocardic acut.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Numarul total al deceselor se ridica la 460 in Romania. Deces 452 – Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.…

- 76 de batrani de la centrul de ingrijire privat din Galati au fost confirmati cu COVID-19, fiind internati la mai multe spitale. Sase persoane de la un alt azil din oras sunt infectate cu coronavirus.

- Peste 100 de batrani sunt in pericol din cauza Covid-19. Un focar de infecție a aparut intr-un camin din Galați și a imbolnavit mai multe persoane. Instituția privata este in carantina, fiind pazita de jandarmi.Potrivit autoritatilor din Galati, in acest moment sunt infectati cu coronavirus 18 batrani…

- Sapte batrani din azilul privat de la Galati in care au murit deja doua persoane ar fi fost confirmati cu infectie cu coronavirus iar alti doi ar prezenta simptome de boala. Centrul de ingrijire persoane varstnice din Galati este deja in carantina.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Deces 117- Femeie, 54 ani, jud. Constanța, revenita din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente (obezitate morbida); bronho-pneumonii repetate in ultimele 12 luni. Data decesului: 02/04/2020.Deces…