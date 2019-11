Premiul Femina pe 2019, atribuit romancierului Sylvain Prudhomme pentru romanul 'Par les routes'

Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Jean-Paul Dubois a castigat luni premiul Goncourt, unul dintre cele mai prestigioase trofee literare din universul editorial francofon, cu romanul "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon" (editura L'Olivier), un roman bulversant si nostalgic despre fericirea pierduta,…

- Scriitorul francez Lionel Duroy a prezentat la Bucuresti si la Iasi romanul "Eugenia", o poveste care se intampla in Romania anilor '30-'40, cu ascensiunea fascismului si a extremei drepte, si care graviteaza in jurul lui Mihail Sebastian.

- Românul care a dat buzna într-o casa din Anglia si a snopit în bataie 3 femei, dupa care le-a pradat, a fost eliberat anul trecut din închisoare în baza recursului compensatoriu si fara sa îsi execute toata pedeapsa.Barbatul deosebit de violent este cautat de…

- Scriitorul britanic WILLIAM GOLDING s-a nascut, pe 19 septembrie 1911, la St. Columb Minor/Cornwall. A scris povestiri de la varsta de sapte ani. A urmat „Grammar School” din Marlborough/Wiltshire; in 1930, s-a inscris la Oxford University („Brasenose College”), unde a studiat, mai intai, stiintele…

- Romanul de 43 de ani ucis in atentatul terorist de la ambasada Romaniei la Kabul (Afghanistan) este originar din localitatea ialomiteana Fierbinti, potrivit Adevarul. Vasile Raduna a plecat din tara in luna aprilie a acestui an, cu o zi inainte ca tatal lui sa fie inmormantat. Primarul localitatii…

- Liviu Bledea (40 de ani) a lucrat in Italia mai bine de un deceniu si anul acesta s-a hotarat sa vina in ajutorul comunitatii pe care a lasat-o in urma, in orasul natal, Sighetu Marmatiei. A cumparat o ambulanta din Italia, pe care a donat-o apoi Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei. Demersurile au…

- O familie de romani a fost lovita de o cumplita tragedie! Un tanar de numai 24 de ani pe nume Andrei Zisu s-a inecat in apele lacului din Parcul natural Palustre di Lungavilla, din provincia Pavia chiar sub ochii iubitei și ai nepotului sau, in timp ce se afla cu aceștia la pescuit.