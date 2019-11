Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Expozitiilor si Congreselor din Sevilia (Fibes) gazduieste duminica 3 noiembrie incepand cu 21:00 ora locala gala MTV European Music Awards (EMA), cea de-a 26-a editie a premiilor pe care postul american de muzica le decerneaza in Europa, potrivit ziarul spaniol El Pais. Evenimentul…

- PIATRAONLINE, cel mai mare magazin din Romania de produse din piatra naturala, a fost desemnat "National Winner" la competitia European Business Awards, editia din 2019, una dintre cele mai mari competitii de business din intreaga lume.

- Promotorul concursului este Primaria Municipiului Cluj-Napoca, iar organizatorul este Ordinul Arhitecților din România, prin Filiala Teritoriala Transilvania, în parteneriat cu Ordinului Arhitecților din România (OAR). Joi, 10 octombrie 2019, la Centrul de Cultura Urbana –…

- Este vorba despre Lotus Therm Spa & Luxury Resort, care a primit Marele premiu la categoria „Cel mai bun hotel (4 sau 5 stele) cu baza de tratament balnear”, si de Hotelul International, care a primit Premiul special al juriului la categoria „Cea mai buna destinație de sanatate cu baza…

- Sapte echipe de fotbal reprezentand penitenciare din zona de vest a tarii au participat vineri, la Penitenciarul Oradea, la competitia interpenitenciara pentru detinuti "Cupa de Vest". Potrivit comunicatului remis de Penitenciarul Oradea, finala intrecerii a fost castigata de detinutii Penitenciarului…

- Lungmetrajul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 76-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, relateaza News.ro.Citește și: Elixirul tinereții - Cercetatorii au descoperit o substanta care inverseaza…

- Cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” și-a desemnat caștigatorii in cadrul Galei Laureaților, care a avut loc vineri, 6 septembrie. Marele Premiu și Trofeul Festivalului Național de Folclor „Strugurele de aur” 2019 a fost acordat solistului instrumentist Sorin…

- Ieri, la Brigada 9 Mecanizata Marasesti Constanta, s a incheiat competitia "Subofiterul Soldatul anului 2019", etapa pe brigada. Juriul a avut o misiune grea in desemnarea castigatorilor.Competitia militara s a desfasurat in perioada 5 13.08.2019 la sediul marii unitati si in poligoanele din subordine,…