Premiile EFA 2019 - Antonio Banderas, desemnat cel mai bun actor european

- Actrita britanica Olivia Colman, protagonista peliculei ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnata cea mai buna actrita in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al…

- Coproductia romano-spaniola ''Cadoul de Craciun'', scrisa si regizata de Bogdan Muresanu, a fost desemnata cel mai bun scurtmetraj european la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Cineastul Yorgos Lanthimos, autorul lungmetrajului ''The Favorite'', a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului. …

- Roman Polanski, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Jean Dujardin și actori tineri cu ascensiuni spectaculoase sunt protagoniștii primelor titluri confirmate la TIFF 2020, majoritatea în secțiunea Supernova. Iubite de public și apreciate de critica, filmele vin din selecțiile…

- Peliculele ''J'Accuse'', in regia lui Roman Polanski, ''Dolor y Gloria'', realizat de Pedro Almodovar, si ''Il Traditore'', in regia lui Marco Bellocchio, se afla in fruntea nominalizarilor pentru cea de-a 32-a editie a premiilor Academiei de Film…

- Lungmetrajele „Dolor y gloria”, de Pedro Almodovar, „J’Accuse”, de Roman Polanski, si „Il Traditore”, de Marco Bellochio, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Academiei europene de film (EFA) 2019, unde Romania este reprezentata in sectiunile scurtmetraj si animatie, potrivit news.ro.Cea…

- Cunoscut la nivel international pentru carti precum romanul "The Case Worker" (1969) si memoriile sale din 2007 "A Guest in My Own Country: A Hungarian Life", Konrad a fost considerat un ferm avocat pentru libertatile individuale. El a fost presedinte al asociatiei scriitorilor PEN International din…