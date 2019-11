Premii pentru elitele Clujului: 101 elevi și profesori 101 elevi și profesori clujeni au fost premiați astazi in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sala de sticla a Primariei Cluj-Napoca, ca urmare a rezultatelor deosebite obținute in acest an școlar la examenele de Bacalaureat și Evaluare naționala, precum și la olimpiadele internaționale. Au primit recunoaștere din partea comunitații clujene 44 de elevi și 57 de profesori. „Felicit in primul rand tinerii care au obținut performanțe la examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat și la olimpiade, dar și corpul didactic care a avut grija și i-a indrumat și, nu in utimul rand, conducerea … Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța varianta finala de traseu V8 – aferenta obiectivului de investiții cuprins in Master Planul General de Transport al Romaniei – „DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35”, rezultata ca urmare a obținerii avizului din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Sunt premiate performantele scolare din anul de invatamant 2018-2019. Suma totala alocata celor 181 de premii se ridica la 201.656 lei. Plata va fi suportata din bugetul municipiului Galati, Consiliul Local proband deja cheltuiala, la propunerea primarului Ionut Pucheanu.

- La sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc luni, 30 septembrie 2019, festivitatea de premiere a elevilor care au obținut media 10,00 la Evaluarea Naționala și la Examenul de Bacalaureat. „Ii felicit, inca o data, pe cei mai merituoși elevi ai Clujului, cei care prin munca asidua, perseverența și…

- TRANSFER… Colegiul National “Gh. Rosca Codreanu” Barlad incepe sa piarda teren in fata Liceului Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui (LMK). Dupa loviturile la Evalurea Nationala si Bacalaureat, cand liceul barladean a primit doi elevi cu medii foarte mici (3,96 si 4,50) si nu a obtinut nicio medie…

- Toții copiii care au facut pregatire cu profesorii voluntari de la Asociația Sfantul Stelian – Ocrotitorul Copiilor au trecut de examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala. Aproape 40 de copii au beneficiat de pregatire gratuita pentru materiile de la Bacalaureat și 15 pentru examenul de Evaluare…

- Luni, 2.824.594 de elevi si copii de gradinita incep cursurile anului scolar 2019 – 2020. Cu acest prilej, ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a transmis un mesaj pentru elevi, parinți și profesori. Redam textul mesajului, potrivit unui comunicat al MEN: „Dragi elevi, stimați parinți,…

- Elevii și preșcolarii incep astazi un nou an școlar. Vor avea 15 saptamani de cursuri, pana la urmatoarea vacanța, de iarna, care incepe in 21 decembrie. Au fost introduse noutați la Evaluare Naționala și Bacalaureat, a disparut o vacanța și nu toate manualele sunt disponibile in școli. Școala incepe…

- Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina a fost gazda ediției a V-a a concursului de dezbateri "Campina Improptu Open", un eveniment dedicat in acest an aniversarii centenarului liceului. Competiția a reunit 27 de echipe din intreaga țara, in total peste 100 de elevi și profesori coordonatori.…