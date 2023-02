PREMII PENTRU CEI MAI FIDELI CITITORI AI BIBLIOTECII JUDEȚENE Biblioteca Judeteana „I.S. Badescu” Salaj , instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Salaj, i-a premiat astazi, de Ziua Naționala a Lecturii, pe cei mai fideli cititori din 2022. Premiile, constand in diplome și carți, au fost inmanate de catre vicepreședintele CJ Salaj, Cristian-Claudiu Birsan, și Marian-Paul Maghiu, administratorul public al județului, utilizatorilor care, pe parcursul anului trecut, au imprumutat un numar considerabil de volume. „Ziua Naționala a Lecturii nu este doar o zi in care trebuie sa citim, ci și una in care trebuie sa ne reamintim și sa spunem tuturor… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

