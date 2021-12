Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de elevi care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile regionale și internaționale, pe parcursul anului 2021, au fost premiați, astazi, alaturi de 33 de profesori care au pregatit loturile olimpice ale Republicii Moldova. Valoarea totala a premiilor oferite elevilor și…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița a premiat, astazi, alaturi de ministrul Educației și Cercetarii, Anatolie Topala, 33 de elevi care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile regionale și internaționale care au avut loc pe parcursul anului 2021. De premii și diplome au beneficiat…

- Fostul premier, Ion Chicu, a continuat criticile starnite de adoptarea legii „care include creșterea obraznica a salariilor PAS, Maiei Sandu și Domnicai Manole”. „Valoarea de referința de la care se calculeaza salariul profesorului și Domnicai Manole se stabilește in fiecare an in Legea Bugetului, pe…

- Primaria municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziționarea unui autoturism electric. Valoarea totala estimata a investiției este de 92.605 lei, fara TVA. Potrivit caietului de sarcini, automobilul electric achiziționat va fi folosit…

- ​Procesatorul de plați PayU estimeaza ca în ediția din acest an a Black Friday, care începe pe 12 noiembrie, la nivelul pieței de e-commerce se vor achiziționa și plati online produse și servicii în valoare de aproximativ 500 de milioane de lei, creștere de 12% fața de 2020.În…

- Valoarea totala a investitiilor imobiliare a depasit 540 mil. euro in Romania in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzactionata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, potrivit datelor Colliers Romania. Piata de investitii a scazut in ansamblu, raportat…

- Primaria Gura Caliței a scos la licitație un contract ce vizeaza furnizarea de tablete pentru uz școlar cu acces la internet și echipamente/dispozitive electronice in cadrul proiectului „Imbunatațirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educație, in comuna Gura Caliței,…