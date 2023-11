Stiri pe aceeasi tema

- „Am discutat astazi cu delegatia Grupului Renault, condusa de Denis Le Vot, despre planurile de extindere a investitiilor in Romania. Adaptarea la tehnologiile verzi ale viitorului, preocuparea pentru lansarea de noi modele sunt argumente solide pentru dezvoltarea industriei auto, cu o contributie semnificativa…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut discutii, joi, cu delegatia Grupului Renault, condusa de Denis Le Vot, despre planurile de extindere a investitiilor in Romania, potrivit news.ro.Astfel, adaptarea la tehnologiile verzi, lansarea de noi modele sunt bune argumente pentru dezvoltarea industriei auto,…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, vineri, despre data la care va avea loc rectificarea bugetara si a afirmat: ”Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul in care va trece legea pe care mi-am asumat-o in Parlamentul Romaniei, se va crea cadrul legal. Cand vom avea cadrul legal, deja s-au dat mai…

- Primul pacient roman tratat in strainatate dupa exploziile produse la Crevedia a revenit cu bine in țara in aceasta noapte. Este vorba despre un pompier in varsta de 28 de ani din București, care a primit ingrijiri și tratament la Spitalul Universitar Graz din Austria. Printre cei care l-au așteptat…

- Guvernul va continua adoptarea masurilor necesare pentru indeplinirea angajamentului asumat in programul de guvernare privind reducerea inflatiei la nivelul de 8% pana in decembrie 2023, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia…

- Noul plan „REPowerEu”, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care Guvernul il va trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor, 600 de milioane de euro urmand sa fie alocati pentru achizitii de panouri solare si baterii pentru stocarea…

- „1,1 miliarde de euro pentru romani pentru panouri fotovoltaice si eficientizarea energetica a locuintelor! Noul plan REPowerEu, in valoare totala de 1,4 miliarde de euro, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarsitul lunii august va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! Concret,…

- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…