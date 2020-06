Premierul verifică dacă ministrul Cîțu a desființat Juridicul, ca să-și scape familia de proces Un scandal public a izbucnit dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a fost acuzat ca ar fi desființat un departament din minister care trebuia sa se judece cu parinții sai. Premierul a anunțat, sambata, prin consilierul sau, ca a declanșat verificari. Familiei Cițu i-a fost retrocedat un teren de 50 de hectare de padure langa […] The post Premierul verifica daca ministrul Cițu a desființat Juridicul, ca sa-și scape familia de proces appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

