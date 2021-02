Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile suedeze au prelungit joi mai multe restrictii antiepidemice si au avertizat ca, desi numarul noilor cazuri de COVID-19 scade, situatia ramane grava si riscul unui al treilea val al epidemiei este ridicat, relateaza agentia EFE. ''Situatia in Suedia continua sa fie foarte grava.…

- Moscova a continuat miercuri relaxarea restrictiilor in vigoare de luni de zile in capitala rusa pentru a limita pandemia de COVID-19, pe baza scaderii numarului de contaminari si in ciuda absentei carantinei, relateaza France Presse si Reuters. "Pandemia este in declin si, in aceasta situatie, datoria…

- Masurile restrictive se prelungesc in Suedia pana cel puțin pe 7 februarie cu toate ca premierul țarii spune ca a fost constatat un declin din punct de vedere al imbolnavirilor cu coronavirus. „Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni”, dar situatia inca ramane grava”, a declarat…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani, in incercarea de a incetini raspandirea COVID-19, informeaza Reuters. Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca masurile de protecție…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava a adoptat o hotarare prin care au fost ridicate restrictiile din sapte comune sucevene, unde rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre comunele comunele Baia (0,78), Ciocanești (0,00), ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi a hotarat sa prelungeasca interdictiile impuse in municipiul Iasi pana pe data de 16 decembrie. Autoritatile sustin ca au fost nevoite sa proceze asa din cauza ca rata de incidenta a infectarilor cu noul coronavirus raportate la 1.000 de locuitori din…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații a facut cateva declarații menite sa limiteze entuziasmul global cu privire la producția vaccinului anti-Covid. Potrivit acestuia, e nevoie sa fie pastrate in continuare restricțiile precum testarea, urmarirea contacților și chiar și carantina, pentru a putea…

- Peste o treime dintre consumatorii globali (37%) sustin ca pandemia de COVID-19 va continua sa le afecteze vietile timp de cel putin inca un an, ponderea pe acest subiect fiind mai mare in Europa, respectiv de 43%, arata rezultatele studiul EY Future Consumer Index, ajuns in acest an la cea de-a…