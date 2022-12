Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, la Seoul, o intrevedere cu omologul sud-coreean, Lee Jong-Sup. Intalnirea a avut loc in contextul vizitei oficiale pe care presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca o fac, in perioada 19-23 decembrie,…

- "Am avut onoarea sa particip la o prima discuție extrem de aplicata cu președintele Adunarii Naționale a Republicii Coreea, dl Kim Jin-pyo.Alaturi de premierul Nicolae Ciuca , am aratat ca Romania este interesata in dezvoltarea unor proiecte economice majore alaturi de marile companii coreene in domenii…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a plecat in vizita oficiala in Coreea de Sud, alaturi de mai multi ministri, de directorul general al S.N Nuclearelectrica S.A si de o delegatie parlamentara condusa de Marcel Ciolacu. Premierul Nicolae Ciuca face o vizita oficiala in Coreea de Sud, in aceasta saptamana,…

- Potrivit sursei citate, șeful Guvernului va fi insoțit de vicepremierul și ministru al transporturilor Sorin Grindeanu, ministrul educației, Ligia Deca, ministrul cercetarii, inovarii și digitalizarii, Sebastian Burduja, ministrul economiei, Florin Spataru, ministrul energiei, Virgil Popescu, directorul…

- Senatorul PSD de Vrancea, Angel Tilvar este propunerea social democraților pentru functia de ministru al Apararii, a anuntat, luni, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Decizia a fost luata in sedinta Consiliului Politic National al PSD. In fundamentarea deciziei s-a luat in considerare faptul ca viitorul…

- Consiliul Politic National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 16.00, la sediul central al PSD din Soseaua Kiseleff, pe agenda conducerii social-democrate fiind nominalizarea unui nou ministru la Aparare, dupa demisia lui Vasil Dincu. Ministrul desemnat de partid pentru a prelua…

- PSD va veni “cat de curand” cu o propunere pentru conducerea Ministerului Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu, a susținut, miercuri, Marcel Ciolecu. El l-a ironizat pe europarlamentarul PNL Rares Bogdan, care spunea ca, daca cei de la PSD nu sunt in stare sa propuna o solutie si nu au, sa le spuna,…

- Vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, 17 octombrie, ca premierul Nicolae Ciuca „a mai pierdut o batalie” cu PSD, prin faptul ca nu l-a remaniat pe ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, dupa discuția de la Palatul Victoria . „Generalul Ciuca a mai pierdut o batalie. Azi a discutat…