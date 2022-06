Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, explica de ce a nu fost prezenta la evenimentele de 9 mai și respinge acuzațiile ca ar fi fost un alt motiv decat cel anunțat de Președinție. „Am avut o urgența medicala și din pacate nu am putut sa fiu prezenta la evenimente de acea zi”, a declarat Sandu la emisiunea Buna…

- Campania „Moldova pentru pace” continua. Anunțul a fost facut de șefa statului, Maia Sandu, potrivit careia doar in pace Moldova are viitor. „Vom marca pacea pe 9 mai, cind ii comemoram pe cei cazuți in al Doilea Razboi Mondial. Vom marca pacea de Ziua Europei, care s-a unit pentru a nu mai permite…

- Șefa statului, Maia Sandu, convoaca astazi, 26 aprilie, ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Anunțul a fost facut de catre Președinție, specificand ca la ședința urmeaza sa se discute despre incidentele din regiunea transnistreana, potrivit Realitatea.md . Consiliul Suprem de Securitate se…

- In Joia Paștelui ortodox, la Președinție, Inaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinaului și al Intregii Moldove, și Inaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinaului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, au avut o intrevedere cu Maia Sandu.

- Critici la adresa Chisinaului din partea vicepremierului Ucrainei, Irina Veresciuk. Oficialul ucrainean sustine ca Moldova ajuta prea putin Ucraina in aceste clipe si acuza autoritatile de la Chisinau ca nu vor sa-si strice relatiile cu Kievul si Moscova.

- Președintele Slovaciei, Zuzana Caputova, va efectua o vizita de lucru in țara noastra. Anunțul a fost facut de Președinție. Oficialul urmeaza sa se intalneasca cu șeful statului, Maia Sandu.

