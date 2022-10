Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare i-au chemat la o intrevedere, la Palatul Victoria, pe reprezentanții companiilor care activeaza pe piața de energie din Romania. La intalnire au fost analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate de cresterea preturilor la energie.…

- Premierul si liderii Coalitiei s-au intalnit, luni, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie pentru a cauta solutii pentru ca preturile practicate la consumatorul final sa fie la un nivel cat mai accesibil. "Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, alaturi…

- Alianța pentru Patrie a cerut Guvernului sa abroge Ordonanța de Urgența prin care se pune cruce activitații de minerit din Valea Jiului, iar secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, a precizat ca sesizarea a fost inregistrata și va fi inaintata ministrului Energiei, dar și premierului Nicolae…

- oPresedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la ceremonia de depunere a juramantului de catre Ligia Deca in functia de ministru al Educatiei, ca legile educatiei trebuie sa ajunga cat se poate de repede in Guvern si ca Executivul va trebui sa prezinte in Parlament „un pachet coerent, modern, inchegat”,…

- Presedintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost singurul parlamentar care s-a abtinut miercuri, 7 septembrie, de la votul moțiunii simple contra ministrului PNL al Energiei. Intrebat de jurnaliști cum vede semnalul dat de liderul PSD, premierul Nicolae Ciuca a raspuns ca este posibil…

- „Nu ii mai invocati va rog pe cei de la PSD. Le-a mancat pisica limba. Virgil Popescu sta frumos la banca lui. A executat toate ordinele pe care le-a primit si e sustinut in trei Cabinete ca ministru al Energiei. Este invincibilul ministru al Energiei care pretinde calm, intelepciune, viziune. Va bateti…

- Fostul premier Mihai Tudose se poate intoarce in Guvern, a confirmat Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților. Tudose a fost premier intre anii iar acum este europarlamentar din partea PSD. Revenirea in Executiv a lui Tudose este vehiculata in contextul in care atat PSD cat și PNL…

- Reactia PNL a venit dupa ce, marti dimineata Deputatul PSD Mihai Weber a scris pe Facebook ca romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu si ca, tinand cont de faptul ca se apropie sezonul rece in care va creste consumul si, prin urmare, vor creste costurile atat pentru…